Спорим, вы не знали о советском Хатико: фильм осудили за «подлость»

В 2009 году на экраны вышел фильм «Хатико: Самый верный друг». История собаки, которая преданно ждет хозяина на вокзале, не подозревая, что он уже умер, не оставила равнодушным никого из зрителей. В кинотеатрах они обливались слезами. А мир захлестнула мода на собак породы акита-ину.

Картина была основана на реальной истории, произошедшей в начале XX века в Японии. Но немногие знают, что за 21 год до голливудского «Хатико» в СССР вышел фильм с похожей историей. Лента называлась «На привязи у взлетной полосы» и тоже показывала события, которые произошли в действительности. В столичном аэропорту хозяин был вынужден оставить овчарку по имени Пальма, так как заранее не позаботился о документах для ее перелета. Верная собака прожила во «Внуково» 2 года, ожидая возвращения мужчины. И когда он сошел с трапа, животное сразу его узнало.

Эта же история вошла в сюжет современной ленты «Пальма». Но ни один из фильмов успех «Хатико» не повторил. В Сети считают, что дело в поведении хозяина собаки: если в случае с акита-ину ее владелец просто умер, то овчарку мужчина осознанно и подло бросил в аэропорту.