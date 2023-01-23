Спорим, вы не знали о «секс-ужасах» в «Гарри Поттере»? Что вырезали из фильма

Создатели фильмов о Гарри Поттере весьма старательно подошли к переложению знаменитых романов на киноэкраны. Однако, несмотря на это, в некоторых случаях они старательно избегали особенно жестоких сцен, которые могли бы шокировать юных зрителей.

Так, в одной из частей книги Гермиона сталкивается с пожирателем смерти Фенриром Сивым. Именно он заразил юного Римуса Люпина ликантропией, пытаясь отомстить его отцу, и был одним из самых жестоких волшебников. В отношении Гермионы Фенрир тоже не отличается хорошими манерами и весьма агрессивно пристает к ней.

Он совершенно не стесняется высказывать ей все свои желания, которые отличаются жестокостью. Джоан Роулинг во всех подробностях описала сцену домогательств, в которой Гермионе чудом удается спастись, но создатели решили не вставлять ее в фильм. Эпизод показался им слишком травмирующим для юного зрителя, поэтому они решили оставить его лишь на страницах книги.