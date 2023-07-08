Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно

Не одно поколение зрителей знает Золушку как девушку с белокурыми волосами. Множество экранизаций убедили публику в этом образе, однако на деле в самой первой версии сказки главная героиня выглядит совершенно иначе.

Дело в том, что первая «Золушка» была написана в Китае. И главная героиня, Е Сянь, была китаянкой. По сюжету она остается сиротой и ухаживает за вредной сводной сестрой. А ее единственный друг — рыба, которая живет в озере недалеко от дома.

И именно в рыбу вселяется дух скончавшейся матери, который и помогает девушке попасть на ежегодный новогодний фестиваль. Там Е Сянь теряет туфельку, которую находит местный король. В конце же истории герои женятся и находят счастье.

Доподлинно неизвестно, был ли знаком Шарль Перро с китайской версией сказки или же он переписал историю, популярную во Франции. Однако именно его версия стала популярной во всем мире, а Уолт Дисней в 1950 году перенес ее на большие экраны.