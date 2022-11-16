Спорим, вы не знали, как выглядел самый первый Чебурашка: совсем другой зверек

Эдуард Успенский придумал Чебурашку во второй половине 1960-х, а на экранах герой появился в 1969 году. Зрители мгновенно полюбили очаровательного зверька, похожего одновременно и на медвежонка, и на зайца, но мало кто догадывался, что их любимый персонаж мог выглядеть совершенно по-другому.

Так, в иллюстрациях к книге Успенского можно увидеть, что у Чебурашки есть хвост, а уши — совсем маленькие. При этом в диафильме, который тоже был выпущен в 1969 году, его облик совершенно другой: он полосатый и пушистый. Другие художники представляли себе главного героя совершенно иначе, но все их версии не стали популярны у публики.

Полюбился жителям СССР и всего мира Чебурашка, созданный Леонидом Шварцманом. Художник не раз признавался, что Гену и Шапокляк он придумал практически сразу, а вот на диковинного зверька потратил два с половиной месяца, что стало половиной всего подготовительного процесса. По словам режиссера, он долго не мог определиться, как же должен выглядеть Чебурашка, и постоянно советовался со своими коллегами, благодаря чему и пришел к окончательному варианту.

В итоге старания Шварцмана были не напрасны. Его Чебурашка мгновенно стал хитом, и множество поколений зрителей со всего мира считают его своим любимым героем.