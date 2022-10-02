Спорим, вы не знали, что у песни «Фристайло» есть ремейк: героем стала девочка
Финские музыканты вызвали приступ ностальгии у поклонников.
Наверное, мало кто из зрителей, постоянно смотревших музыкальные телеканалы, не видел знаменитый клип Freestyler, cнятый в 1999 году финской командой Bomfunk MC’s. В нем подросток с дредами (его играл молодой диджей Марло Снеллман) получал от неизвестного прохожего способность управлять временем, перематывая его то в одну, то в другую сторону.
И вот два десятка лет спустя, в 2019 году, по заказу бельгийской телекоммуникационной компании Telenet музыканты решили снять новую версию знаменитого хита, но при этом переделав почти все ключевые моменты.
Во-первых, главной героиней нового клипа стала девушка (правда, как и герой Марло Снеллмана, она тоже носит на голове дреды и большие наушники). Во-вторых, вместо потертого временем плеера из оригинального клипа у нее в руках абсолютно новенький смартфон. Ну и в-третьих, она управляет не временем, а гравитацией, и крутит людьми и окружающим пространством как хочет.
Какую цель преследовали финны при создании своего ремейка, так и осталось неизвестным, но клип вызвал настоящий приступ ностальгии у поклонников.
«Молодцы! Вернули хит детства к жизни (для нового поколения)!», «Круто! После 20 лет!», «О Боже, как же круто! 99-й год, конечно, круче, но спасибо за ремейк!» — говорят они даже сейчас, спустя три года после выхода новой версии клипа.