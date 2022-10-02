Спорим, вы не знали, что у песни «Фристайло» есть ремейк: героем стала девочка

Наверное, мало кто из зрителей, постоянно смотревших музыкальные телеканалы, не видел знаменитый клип Freestyler, cнятый в 1999 году финской командой Bomfunk MC’s. В нем подросток с дредами (его играл молодой диджей Марло Снеллман) получал от неизвестного прохожего способность управлять временем, перематывая его то в одну, то в другую сторону.

И вот два десятка лет спустя, в 2019 году, по заказу бельгийской телекоммуникационной компании Telenet музыканты решили снять новую версию знаменитого хита, но при этом переделав почти все ключевые моменты.

Во-первых, главной героиней нового клипа стала девушка (правда, как и герой Марло Снеллмана, она тоже носит на голове дреды и большие наушники). Во-вторых, вместо потертого временем плеера из оригинального клипа у нее в руках абсолютно новенький смартфон. Ну и в-третьих, она управляет не временем, а гравитацией, и крутит людьми и окружающим пространством как хочет.

Какую цель преследовали финны при создании своего ремейка, так и осталось неизвестным, но клип вызвал настоящий приступ ностальгии у поклонников.