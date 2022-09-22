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Спорим, вы не знали, что у «Клона» есть продолжение: накал страстей потрясает

22 сентября 2022 20:00
Спорим, вы не знали, что у «Клона» есть продолжение: накал страстей потрясает

Истории главных героев имели неожиданный финал.

Сериал «Клон» был снят 20 лет назад, а на российских телеканалах его впервые показали в 2004-2005 годах. К этому времени проект успешно транслировался уже в разных странах мира. Но немногие поклонники истории Жади и Лукаса знали, что у нее был и другой финал.

Писательница Габриэлла Лопез еще в 2006 году выпустила несколько книг, посвященных «Клону». Если две первые части описывали события, происходившие на экране, то в третьей автор уже сама додумала сюжет. Зрители помнят, что в конце сериала Жади развелась с Саидом и улетела к Лукасу. В книге же герой не успевал встретиться с возлюбленной, ведь ее вместе с Хадижей похищали.

Дезориентированный от горя Лукас не предпринимал никаких действий, поэтому частного детектива на поиски нанимать пришлось Саиду. Подозрения в организации похищения падали на разных героев — от Раньи до Маизы. Но выяснилось, что на такой поступок решился Лео. Он вывез Хадижу и Жади в Марракеш и прикинулся Лукасом. Таким поворотом событий фанаты сериала оказались разочарованы.

«Очень не понравилось, что Лукас — опять простофиля, а Лео выставили каким-то неразумным монстром», «Такое ощущение, что автор книги вообще ненавидит „Клон“», «„Клон“ самый лучший сериал, закончился он тем, чем закончился, у всех хэппи-энд», — написали комментаторы.

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001-2002
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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