Спорим, вы не знали, что у «Клона» есть продолжение: накал страстей потрясает

Сериал «Клон» был снят 20 лет назад, а на российских телеканалах его впервые показали в 2004-2005 годах. К этому времени проект успешно транслировался уже в разных странах мира. Но немногие поклонники истории Жади и Лукаса знали, что у нее был и другой финал.

Писательница Габриэлла Лопез еще в 2006 году выпустила несколько книг, посвященных «Клону». Если две первые части описывали события, происходившие на экране, то в третьей автор уже сама додумала сюжет. Зрители помнят, что в конце сериала Жади развелась с Саидом и улетела к Лукасу. В книге же герой не успевал встретиться с возлюбленной, ведь ее вместе с Хадижей похищали.

Дезориентированный от горя Лукас не предпринимал никаких действий, поэтому частного детектива на поиски нанимать пришлось Саиду. Подозрения в организации похищения падали на разных героев — от Раньи до Маизы. Но выяснилось, что на такой поступок решился Лео. Он вывез Хадижу и Жади в Марракеш и прикинулся Лукасом. Таким поворотом событий фанаты сериала оказались разочарованы.