Спорим, вы не знали, что народ считал Шурика зазнавшимся: как так получилось

Широкая известность к Александру Демьяненко пришла после главной роли в фильме «Операция „Ы“» 1965 года. Своего персонажа Шурика он повторил еще и в «Кавказской пленнице». Актер добился той славы, к которой так стремился, но вскоре осознал и ее обратную сторону. Демьяненко начали узнавать на улицах: случайные люди не стеснялись подойти к актеру, хлопнуть его по плечу и предложить сходить в бар. В ответ Александр лишь резко обрывал попутчика и шел в противоположную сторону.

От природы застенчивый актер не терпел панибратства и не знал, как вести себя с наглецами. Кроме того, его раздражало, что к нему перестали обращаться даже по имени, называя исключительно Шуриком. Он начал носить темные очки и сторонился скопления людей, стараясь не привлекать к себе внимания. Все это привело к тому, что за Демьяненко закрепилась слава высокомерного и зазнавшегося человека.

Страдал он и на работе. После сотрудничества с Леонидом Гайдаем ему перестали предлагать главные роли. Режиссеры оправданно полагали, что в каждом герое зрители будут видеть в Демьяненко исключительно Шурика.