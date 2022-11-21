Спорим, вы не знали, что Грута сыграл человек: вот как он выглядит

Говорящее дерево Грут впервые появилось на больших экранах в 2014 году в кинокомиксе «Стражи Галактики». Верный напарник енота Ракеты сразу же полюбился зрителям и был с восторгом встречен и в других фильмах студии Marvel. При этом мало кто из фанатов догадался, как именно кинематографистам удалось воплотить на экранах столь сложного героя.

Как оказалось, Грута сыграл настоящий актер. Дело в том, что всем артистам на площадке необходимо было взаимодействовать с деревом, чтобы все выглядело максимально реалистично. Поэтому Кристиан Годлевски примерил на себя специальный синий костюм и голову Грута, чтобы сыграть его во время съемок. И пока он находился в кадре, специалисты по спецэффектам записывали каждый его шаг, чтобы все движения Грута в кадре были правдоподобными.

После же Вин Дизель подарил голос воинственному дереву. Для первого фильма он озвучил героя сразу на шести языках, а для продолжения — уже на 16-ти.

При этом Годлевски сыграл дерево только в первой части. По сюжету следующих фильмов Грут становится уже деревом-подростком, поэтому его роль исполнил Терри Нотари, а совсем маленького Грута сыграла простая пластиковая фигурка, движения которой полностью нарисовали на компьютере.