В России он не пользуется большой популярностью.

Советский кинематограф внес большой вклад в мировую культуру. Современные режиссеры и по сей день изучают работы Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского и Владимира Меньшова. На Западе знают и любят фильмы из СССР. Правда, вкусы зарубежных зрителей отличаются от предпочтений отечественных поклонников.

Иностранцы смотрели фильмы «Москва слезам не верит», «Александр Невский», «Броненосец Потемкин», «Летят журавли» и другие культовые картины, но предпочли им всем позднее творение Никиты Михалкова. Речь идет о ленте 1998 года под названием «Сибирский цирюльник».

Историческая драма покорила иностранцев. Зарубежные зрители отмечают захватывающую игру актеров и высоко оценивают режиссуру Михалкова.