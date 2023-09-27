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Спорим, вы не знаете, какой советский фильм обожают пересматривать иностранцы: снял Михалков

27 сентября 2023 08:00
Спорим, вы не знаете, какой советский фильм обожают пересматривать иностранцы: снял Михалков

В России он не пользуется большой популярностью.

Советский кинематограф внес большой вклад в мировую культуру. Современные режиссеры и по сей день изучают работы Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского и Владимира Меньшова. На Западе знают и любят фильмы из СССР. Правда, вкусы зарубежных зрителей отличаются от предпочтений отечественных поклонников.

Иностранцы смотрели фильмы «Москва слезам не верит», «Александр Невский», «Броненосец Потемкин», «Летят журавли» и другие культовые картины, но предпочли им всем позднее творение Никиты Михалкова. Речь идет о ленте 1998 года под названием «Сибирский цирюльник».

Историческая драма покорила иностранцев. Зарубежные зрители отмечают захватывающую игру актеров и высоко оценивают режиссуру Михалкова.

«„Сибирский цирюльник“ — произведение искусства, а Михалков, несомненно, один из величайших киноавторов всех времен», «Потрясающе», «Критики презирают, а мне понравилось», — восторженно отзываются о киноленте пользователи портала IMDb.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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