Спорим, вы не знаете, как зовут Вольку из «Старика Хоттабыча»: такое же имя и у Чука

Имена — материя изменчивая и склонная к причудливым трансформациям. Достаточно вспомнить легендарного Гошу из ленты «Москва слезам не верит» — он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иванович.

Но это далеко не единичный случай, когда советские имена вызывают у современных зрителей оторопь. Например, есть такой мальчик Волька Костыльков из фильма «Старик Хоттабыч». Картину сняли по одноименной повести Лазаря Лагина. Что же это за диковинное имя у героя? Ответ прост: мальчика зовут Владимир.

Волька — это не что иное, как своеобразное сокращение. Кстати, Чук тоже является одной из уменьшительных версий имени Владимир, если быть точнее, то она образовалась от формы Вовчук. В рассказе «Человек без нервов» Юрия Сотника встречается еще одна занятная вариация этого имени. Там появляется герой Лодя — очевидно, что это Володя.

Сегодня такие формы имен почти не используются. Однако в советские времена Чуки и Вольки встречались на каждом углу. Как пишет издание «Новый очаг», читая старые книги, можно проследить за тем, как менялась мода на имена и традиции их использования.