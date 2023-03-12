Спорим, вы не заметили в «Железном человеке 2» разведчика из «Семнадцати мгновений весны»

В карьере Евгения Лазарева было немного главных ролей. Однако даже в эпизодах он старался выкладываться по-максимуму. Тем более что актер успешно показывал себя на пробах, благодаря чему мог похвастаться участием в важных картинах — например, именно Лазарев сыграл разведчика в «Семнадцати мгновениях весны» или начальника одного из цехов в детективной ленте «Следствие ведут ЗнаТоКи».

К середине 1980-х Лазарев возглавил Театр на Малой Бронной, но после развала СССР он принял решение эмигрировать в США вместе с семьей. Актеру не без труда, но все же удалось закрепиться на чужбине. Он преподавал в Университете Южной Калифорнии, организовывал курсы в театральных школах.

Более того, он продолжал сниматься в кино. Например, в «Железном человеке 2» Лазарев сыграл отца персонажа Микки Рурка — того самого ученого, часть идей которого украл отец Тони Старка. Время от времени Евгений приезжал на родину для участия в картинах. В 2016 году он вернулся в Россию окончательно — к тому времени у актера обнаружились проблемы с сердцем. Спустя три года лечения он скончался. Его сын Николай продолжил актерскую династию и служит в российском театре.