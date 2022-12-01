Спорим, вы не заметили этих звезд Голливуда в «Беверли-Хиллз 90210»

Сериалы, уже давно получившие статус культовых, порой могут удивить даже опытных киноманов. Так, в американском молодежном телехите «Беверли-Хиллз 90210» снялась целая плеяда молодых актрис, которые позднее станут суперзвездами. Но их появления в проекте были настолько кратковременными, что сегодня об этом не вспомнят даже преданные фанаты сериала.

Эпизодическая роль стюардессы в нашумевшем телепроекте стал дебютом Евы Лонгории в 2000 году. Она появляется мельком, поэтому вспомнить ее появление практически невозможно.

Еще одна будущая суперзвезда, засветившаяся в «Беверли-Хиллз 90210», — Джессика Альба. Начинающая актриса исполнила роль беременной девушки-подростка. Кстати, съемки Альбе не понравились из-за токсичной атмосферы, которая царила на площадке.

Люси Лью тоже появилась в одном из эпизодов «Беверли-Хиллз 90210». В 1991 году она сыграла девушку по имени Кортни.

Хилари Суонк, тогда еще малоизвестная актриса, снялась в роли матери-одиночки Карли. Сначала создатели сериала хотели, чтобы ее героиня появилась в нескольких сезонах, однако позднее передумали и уволили артистку, так и не назвав причину. Тогда никто из создателей «Беверли-Хиллз 90210» не мог и подумать, что все эти актрисы станут звездами первой величины.