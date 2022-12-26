Спорим, вы не вспомните первый советский мультсериал: он провалился с треском

Советская анимация подарила зрителям множество замечательных мультиков, которые не устаревают со временем. Но не всегда эта индустрия была так мощно развита, как мы привыкли думать.

В середине 50-х советские дети впервые увидели «Приключения Мурзилки». Именно он и положил начало советской традиции выпускать мультсериалы. Главным героем стал не тот самый зверь со страниц легендарного детского журнала, а мальчик школьного возраста. Он носил фотоаппарат на шее и был своеобразным спецкорреспондентом.

Всего было сделано четыре серии, после чего проект закрыли из-за провала. Если первый эпизод, где Мурзилка разоблачает дворового хулигана, смотрится вполне прилично, то продолжения не выдерживают никакой критики.

Остальные три части грешат как самоповторами, так и дублированием других сюжетов. Например, вторая серия «Опять двойка» снова повторяет избитую историю о нерадивом школьнике, попавшем в сказочный мир, а в случае с Мурзилкой — на дно океана.

Сегодня мультфильм вряд ли вызовет особый интерес у зрителей. Да и мало кто поймет, что создатели пытались высмеять в «Приключениях Мурзилки», как пишет Дзен-канал kin0guru.