Спорим, вы не вспомните младшего брата Ивана Бровкина: его славе позавидует каждый

У Леонида Харитонова, исполнившего роль легендарного Ивана Бровкина, был младший брат Виктор. Еще в юности он решил последовать примеру старшего и стать актером, однако больших успехов Харитонов достиг на другом поприще.

Брат артиста всегда находился в тени именитого родственника, но его это даже подстегивало и вдохновляло. В конце 60-х Виктор Харитонов выступал в жанре моноспектаклей и достиг огромных успехов. Этот опыт зародил в нем идею открыть собственный театр, где перемешивались бы самые разные жанры — от драмы до клоунады. В конце 70-х Харитонову удалось реализовать мечту. При поддержке Аркадия Райкина он открыл театр «Эксперимент» в Ленинграде, где стал его руководителем и главным артистом. Детище Харитонова ждал огромный успех. В театре играли молодые талантливые актеры, которые обеспечили «Эксперименту» бешеную популярность в городе.

Увы, в 90-е всему пришел конец. Театр признали банкротом, а все его сотрудники остались без работы. В начале нулевых Харитонов реабилитировал «Эксперимент», но в этот раз уже в рамках детского творчества. К сожалению, руководителя не стало в 2015 году: Виктор Харитонов скончался в 78 лет. Но его театр существует до сих пор.