Спорим, вы не вспомните Елену Преснякову без знаменитого парика (видео)

Бессменная солистка «Самоцветов» Елена Преснякова недавно отметила свое 76-летие. Она провела на сцене больше полувека, но не утратила своего юношеского задора.

Преснякова по сей день бодра, полна энергии и оптимизма. А вот внешность звезды подверглась изменениям. Если посмотреть архивные видео, то узнать на них известную нам Преснякову просто невозможно. На старой записи у певицы густая роскошная шевелюра, которая очень аккуратно уложена. Зрители же привыкли видеть артистку в ее фирменном парике, который она не снимает ни на сцене, ни в обычной жизни.

Впрочем, это единственное искусственное «вмешательство» в ее внешность. Преснякова является противницей пластической хирургии. Ее пугает перспектива, что ее лицо кто-то будет резать и подтягивать.

Секретом своей молодости певица называет собственный характер. Со слов Пресняковой, она крайне неусидчивый человек, неспособный даже усидеть в кресле косметолога или мастера по маникюру. Именно благодаря постоянному внутреннему драйву звезда не знает, что такое старение.