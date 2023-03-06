Спорим, вы не видели западную копию «Гостьи из будущего» (фото)

Картина «Гостья из будущего», вышедшая в прокат в середине 80-х, мгновенно завоевала сердца советских зрителей. История о девочке Алисе настолько полюбилась публике, что спустя некоторое время вышло продолжение ее истории. При этом, как оказалось, фантастическую историю оценили и иностранные зрители.

Так, спустя семь лет в Австралии представили сериал «Девочка из завтра». 12-серийное шоу рассказывает о девочке Алане, которая прибывает из будущего и должна спасти Землю и всех ее жителей.

Сериал стал хитом у себя на родине, но когда был показан в других странах, то столкнулся с критикой публики. Эксперты и обычные зрители отмечали, что шоу практически полностью было скопировано с советской «Гостьи», однако создатели так и не признались в плагиате. При этом, как неоднократно писали поклонники, даже внешне Алана очень напоминает Алису Селезневу.

В итоге спустя годы зрители отдают предпочтение именно советской истории. По их мнению, «Гостья из будущего» получилась намного интереснее и красивее, а особенно удивляет их игра актеров.