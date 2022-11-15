Спорим, вы не видели самую толстую принцессу в мире: фото изумит

Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория, известная как Амалия, — это 18-летняя принцесса Нидерландов. Однако на весь мир наследница короны известна не только своим происхождением, а еще и внешностью.

Дело в том, что Амалия отличается крупной фигурой. Принцесса не может похвастаться стройной фигурой и, несмотря на ожидания публики, не собирается худеть. По словам старшей дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы, она может выглядеть так, как хочет, и ей совсем не следует подстраиваться под стереотипы публики.

«Старшая дочь Максимы носит звание „Плюс-сайз“ с гордостью», — именно такие заголовки посвящают Амалии.

Пользователи Сети, обсуждая внешность принцессы, разделились на два лагеря. Кто-то осуждает наследницу престола, тогда как другие восхищаются девушкой. По мнению публики, Амалия подает правильный пример жителям страны, призывая их не ориентироваться на стереотипы.