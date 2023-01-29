Спорим, вы не видели первую версию «Незнайки на Луне»: на ТВ ее не пропускают

Николай Носов представил Незнайку и его друзей советским читателям в середине 50-х. Мир маленьких человечков настолько полюбился публике, что писатель выпустил три романа, а заключительная часть «Незнайка на Луне» стала самым популярным произведением серии.

Несколько раз кинематографисты пытались перенести сказочную историю на экраны. Чаще всего на телевидении транслировался мультфильм Юрия Бутырина, который выходил с 1997 по 1999 годы. Однако в 70-х советские мультипликаторы представили другую версию истории Носова.

Кукольный мультфильм практически полностью соответствует литературному оригиналу. Авторы не стали изменять сюжет истории или облегчать смысловую нагрузку, вложенную писателем. В картине герои тоже сталкиваются с моральными дилеммами, учатся строить идеальное общество и помогать друг другу не словом, а делом.

И, несмотря на качественную кукольную анимацию, экранизацию не транслируют на современном телевидении. Дело в том, что детский мультфильм получился чрезмерно сложным для юного зрителя, который за последние годы привык к яркой и незамысловатой картинке современных сказок. И именно поэтому продюсеры не рискуют выпускать «Незнайку» в эфир, ведь мультфильм, по их мнению, просто шокирует зрителей.