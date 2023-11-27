Спорим, вы не видели новую музу Николаева: красивее Королевой и жены вместе взятых

В последнее время публика подозревает Игоря Николаева в неверности. Несмотря на внешнюю идиллию с молодой супругой Юлией Проскуряковой, слухи о разводе музыканта не стихают. Масла в огонь подлил Игорь Крутой, опубликовавший кадры с новой вдохновительницей товарища.

Работать в тандеме для двух авторов песен дело привычное. Недавно они начали сотрудничать с молодой и талантливой исполнительницей Сашей Воробьевой. Игорь Яковлевич поделился видеоклипом певица на песню «Прости».

Текст для этой композиции написал Николаев.

Сам поэт не раз демонстрировал красавицу-подопечную, выкладывая в Сеть снимки артистки. Девушка отличается не только отличными вокальными данными, но и яркой красотой: в этом она даст фору и Проскуряковой, и бывшей жене композитора Наташе Королевой. Поклонники припоминают, что когда-то на этом месте была Юлия, поэтому в Саше видят новую фаворитку артиста.