Спорим, вы не видели настоящую жертву пластики: зрелище не для всех (фото)

Популярность к американке Эльзе Паттон пришла после участия в реалити-шоу «Домохозяйки Майами» в 2011 году. Там она появилась вместе со своей дочкой Марисоль. Жизнь богатых дам в шикарных особняках заинтересовала зрителей, и проект просуществовал на экране несколько сезонов.

Эльза приложила все усилия, чтобы как можно чаще мелькать в кадре. Она и раньше прибегала к услугам пластических хирургов, а после появления на ТВ стала их постоянной пациенткой. Женщина неоднократно делала круговую подтяжку лица, выделяла скулы филлерами, меняла форму бровей, носа и век. Губы Паттон увеличивались в размерах с каждым сезоном реалити.

Вскоре Эльза стала постоянным персонажем СМИ в качестве жертвы пластики. Из-за многократных процедур ее лицо стало напоминать резиновую маску с кожей, натянутой к вискам. А постоянные уколы красоты непоправимо изменили мимику и дикцию, поэтому Паттон пугала своим поведением. Несмотря на это, доброжелательная женщина всегда с радостью принимала участие в шоу и давала интервью. В 2019 году 84-летняя Эльза скончалась.