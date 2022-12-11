Спорим, вы не угадаете самую удачливую девушку Бонда: он крутил с ней роман три раза

Джеймс Бонд — лакомый кусочек для многих актеров, мечтающих воплотить эту роль. Актрисы же спят и видят себя в роли подружки агента 007. Между тем одной из звезд экрана на зависть коллегам трижды посчастливилось примерить на себя этот образ.

Речь идет о Мартин Бесвик, установившей своеобразный рекорд внутри бондианы. Она воплотила девушку Бонда в таких картинах, как «Из России с любовью» (цыганка Зора) и «Шаровая молния» (Пола Каплан). Кроме того, именно ей принадлежит тот самый знаменитый танцующий женский силуэт, который можно увидеть во вступительных титрах к первому фильму о Джеймсе Бонде.

Любопытно, что Мартин пробовала себя и в качестве театральной актрисы, а также фотомодели и участницы конкурсов красоты. Сегодня Бесвик уже 81 год: она давно завершила свою карьеру. Несмотря на это, знаменитость периодически появляется в студии различных телевизионных шоу и охотно дает интервью.