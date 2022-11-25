Спорим, вы не угадаете имя россиянки в американском блокбастере: оно доведет до истерики

Досадные киноляпы и ошибки встречаются, пожалуй, в любом фильме: стоит лишь внимательнее присмотреться к тому, что показывают на экране. Одни из них вызывают у зрителей шок и недоумение, а другие — приступ истерического смеха.

Не стал исключением и культовый американский сериал под названием «Прослушка», который выходил на экраны с 2002 по 2008 годы. У проекта появилась масса поклонников, в том числе и в России. Многих из них всего один кадр из полицейской драмы довел до настоящей истерики.

В одной из серий на экране показана надпись на русском языке, обозначающая имя россиянки. Угадать его вы вряд ли сможете, впрочем, как и произнести с первого раза. Все потому что девушку зовут Dовлащ Федоровскал Лщтвкфыршт. Это не шутка: именно такое имя записано в официальном документе героини, фото которого и появляется в кадре