Спорим, вы не слышали, как поет шехзаде Мустафа: он поразил миллионы людей

Мехмет Гюнсюр стал известен благодаря своей роли в историческом сериале «Великолепный век». Артист мгновенно покорил сердца миллионов поклонников, однако мало кто из них догадывался о сторонней карьере кумира.

Дело в том, что Мехмет еще с юности увлекался музыкой. Будущая звезда не собирался быть лишь слушателем и меломаном, поэтому стал участником группы Dawn, которая просуществовала несколько лет и обрела свою армию фанатов.

Со временем знаменитость стал посвящать все больше времени актерской деятельности, но не забыл о своем увлечении. Например, именно он исполнил композицию «Сентябрьский вечер» для фильма со своим участием «Любовь любит случайности». Песня настолько сильно поразила фанатов, что теперь они регулярно просят Мехмета выпустить полноценный альбом.