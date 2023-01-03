Спорим, вы не раз подпевали «Бесаме мучо», но не подозреваете, что это значит

Страстная и одновременно очень нежная композиция «Бесаме мучо» хорошо знакома всему миру. Песня много раз звучала в фильмах и сериалах, ее исполняли Луи Армстронг, Элвис Пресли, «Битлз» и Пласидо Доминго. Легкий текст выучили даже россияне, не знающие испанский язык. Им она кажется песней о любви, хотя многим далеко не ясно, что значит таинственное словосочетание «Бесаме мучо».

Как выяснилось, композиция действительно имеет романтический смысл. Выражение переводится как «целуй меня много». В тексте оно повторяется много раз. Кроме того, из остальных строк складывается ощущение, что влюбленным грозит разлука, ведь целуются они так, будто им предстоит последняя ночь на земле.

«Бесаме мучо» сочинила 16-летняя месиканка Консуэло Веласкес Торрес. Когда композиция стала хитом, девушке пришлось отпираться — она заявляла в интервью, что никогда даже не целовалась. А эмоции, переданные в песне, Консуэло якобы получила от оперы «Гойеска». Но в Сети считают, что создательница песни хитрила, ведь сочинить такой чувственный хит может лишь человек, испытавший любовь.