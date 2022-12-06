Спорим, вы не помните, почему 20 лет назад в России прощались с Крутым

Игорь Крутой долгие годы является одним из главных композиторов на отечественной эстраде. Он покорил сердца фанатов десятками ярких мелодий, которые наизусть знает не одно поколение его слушателей. При этом мало кто догадывается, что 20 лет назад жизнь музыканта едва не оборвалась.

Дело в том, что в 2000-х Крутому диагностировали серьезные проблемы с поджелудочной железой. Медики отправили композитора на операцию, которая прошла весьма тяжело. Крутой едва не умер на операционном столе, а после начались осложнения. Многие специалисты не были настроены оптимистично, а супруге композитора уже начали приходить соболезнования, так как в СМИ просочилась информация о его состоянии.

Многие были уверены, что Крутому остались считанные дни. Но музыканту удалось выкарабкаться. Как позднее рассказывал артист, он многое понял о себе, находясь на грани жизни и смерти, и полностью переосмыслил свою карьеру и жизнь.