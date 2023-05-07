Спорим, вы не помните первую роль Заворотнюк? Юную и без пластики не узнать

Главным проектом в карьере Анастасии Заворотнюк стал сериал «Моя прекрасная няня». Миллионы поклонников знают ее как своенравную няню Вику и даже не догадываются, что популярный ситком был далеко не первой работой для талантливой артистки.

Так, дебютировала на больших экранах Заворотнюк еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. 19-летняя студентка воплотила образ Машеньки в экранизации романа Владимира Набокова, а ее коллегами стали Юрий Яковлев и Борис Плотников.

Фильм, вышедший в прокат в 1991 году, не был замечен массовым зрителем. Лишь внимательные поклонники видели картину, но они непременно отмечают, как хорошо молодая артистка справилась со своей ролью. Внешность Заворотнюк, по мнению зрителей, с годами стала совершенно другой: в кадре актриса выделяется открытым взглядом и очаровательной юношеской пухлостью.