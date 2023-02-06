Спорим, вы не догадаетесь, какой гаджет оказался под запретом в СССР

У многих советские времена по-прежнему ассоциируются с тотальным дефицитом. Между тем в СССР, пусть и не у всех, но были и стиральные машины, и цветные телевизоры, и магнитофоны, и другие гаджеты. Лишь одно устройство оставалось для народа под строгим запретом.

В популярной песне из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» есть такая строчка «У природы нет плохой погоды». И для всех жителей СССР это было чистой правдой, поэтому даже летний зной они принимали с благодарностью. О том, чтобы установить в доме кондиционер, не могло быть и речи.

Дошло до того, что довольно долгое время в прессе запрещалось даже упоминать какие-либо устройства для изменения температуры. Впервые бытовые кондиционеры появились в 70-е, но недостатков у них было гораздо больше, нежели достоинств. Это и высокая цена, равная нескольким зарплатам, и большой размер, и слишком шумная работа.