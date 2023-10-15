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Киноафиша Статьи Спорим, вы и не знали, что малыш из «Мио, мой Мио» прославился в Голливуде: даже получил «Оскар»

Спорим, вы и не знали, что малыш из «Мио, мой Мио» прославился в Голливуде: даже получил «Оскар»

15 октября 2023 20:30
Спорим, вы и не знали, что малыш из «Мио, мой Мио» прославился в Голливуде: даже получил «Оскар»

Советская киносказка была популярна во всем мире.

Картина «Мио, мой Мио», снятая Владимиром Грамматиковым, стала настоящим хитом в конце 80-х. Главные роли в киносказке исполнили юные английские актеры. Тогда никто не мог и подумать, что один из них спустя годы покорит Голливуд.

Речь идет о Кристиане Бэйле. Он сыграл в картине «Мио, мой Мио» Юм-Юма, друга ключевого персонажа. Эта работа не была кинодебютом для будущего Бэтмена: ранее он уже засветился в американо-австрийской картине «Анастасия: Загадка Анны», где перевоплотился в цесаревича Алексея.

Но именно съемки в советско-скандинавской сказке «Мио, мой Мио» позволили Кристиану как следует «разгуляться» на площадке: здесь он впервые почувствовал себя актером.

Так началась грандиозная карьера Бэйла.

На сегодняшний момент бывший Юм-Юм является одним из самых востребованных актеров Голливуда. Он даже получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Боец». Можно сказать, что в карьере Кристиана практически не было провалов, начиная со сказки «Мио, мой Мио», которая и сегодня высоко ценится как зрителями, так и критиками.

Спорим, вы и не знали, что малыш из «Мио, мой Мио» прославился в Голливуде: даже получил «Оскар»
Фото: кадр из фильма "Мио, мой Мио" (1987), кадр из фильма "Боец" (2007)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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