Спорим, вы этого даже не замечали: в «Иронии судьбы» нашли грандиозный ляп (фото)

Каждый год за новогодним столом собирается вся семья, и традиционно все смотрят советский фильм, название которого знает даже ребенок — «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но, пересматривая легендарный фильм даже в сотый раз, никто не замечает киноляпа.

Многие могли бы подумать, что ошибка была в середине или конце фильма, но нет. К сожалению, досадная оплошность виднеется на первых минутах. Многие помнят, что фильм начинается с небольшого мультика, где рассказывается история о появлении первых советских панельных многоэтажек. Именно после этого стали массово распространять одноэтажные здания такого же типа по государству.

После окончания вступительной части на экранах виднеется желтая надпись: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь». Ляп заключается в том, что создатели пропустили первую букву Л в слове «исключительный». Более того, журналисты так и не поняли, зачем было совмещать два слова в одном предложении, когда было бы достаточно упомянуть либо «только», либо «исключительно».

Но, даже несмотря на опечатку, фильм все равно остается традицией в новогоднюю ночь и имеет свой ремейк в США.