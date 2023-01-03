Спорим, в этом щекастом хлыще вы не узнаете красавца Олега Басилашвили (фото)
Актер не сразу стал любимцем публики.
Олег Басилашвили, вне всяких сомнений, считается одним из главных красавцев отечественного кино. Чего только стоит его роль в «Служебном романе»: от Юрия Самохвалова невозможно оторвать взгляд.
К актерской профессии звезда экрана был неравнодушен с самого детства. С первого раза он поступил в Школу-студию МХАТ. Однако сказать, что его карьера развивалась стремительно, нельзя. Артисту довольно долго пришлось ждать внимания режиссеров.
Одной из первых его киноработ стал фильм «Горячая душа», премьера которого состоялась в 1959 году. В проекте артист сыграл Геннадия Александровича Стрельникова. Глядя на этого щекастого хлыща, узнать в нем Басилашвили практически невозможно.
Со временем образ актера становился все более мужественным, а количество его поклонниц неизменно росло. Из-за возраста (знаменитости 88 лет) и состояния здоровья Олег Валерианович больше не появляется на съемочной площадке: последний проект с его участием, фильм «Не ждали», вышел в 2019 году.