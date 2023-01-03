Спорим, в этом щекастом хлыще вы не узнаете красавца Олега Басилашвили (фото)

Олег Басилашвили, вне всяких сомнений, считается одним из главных красавцев отечественного кино. Чего только стоит его роль в «Служебном романе»: от Юрия Самохвалова невозможно оторвать взгляд.

К актерской профессии звезда экрана был неравнодушен с самого детства. С первого раза он поступил в Школу-студию МХАТ. Однако сказать, что его карьера развивалась стремительно, нельзя. Артисту довольно долго пришлось ждать внимания режиссеров.

Одной из первых его киноработ стал фильм «Горячая душа», премьера которого состоялась в 1959 году. В проекте артист сыграл Геннадия Александровича Стрельникова. Глядя на этого щекастого хлыща, узнать в нем Басилашвили практически невозможно.

Со временем образ актера становился все более мужественным, а количество его поклонниц неизменно росло. Из-за возраста (знаменитости 88 лет) и состояния здоровья Олег Валерианович больше не появляется на съемочной площадке: последний проект с его участием, фильм «Не ждали», вышел в 2019 году.