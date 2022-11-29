Спорим, в этом фильме Валерку из «Неуловимых мстителей» вы точно не узнали

Михаил Метелкин прославился на весь Советский Союз после роли Валерки в «Неуловимых мстителях». Это появление на экране далеко не первое в его фильмографии. Карьера Метелкина началась уже в 13 лет, когда он снялся у режиссера Александра Митты.

Лента «Звонят, откройте дверь» стала кинодебютом для него и для Елены Прокловой. Здесь Метелкин исполнил небольшую роль Базеева. А уже через год он снялся в судьбоносных «Неуловимых мстителях» 1966 года. Затем последуют съемки в двух легендарных продолжениях.

Несмотря на всесоюзное признание и очевидный талант к актерству, Метелкин решил поступать на экономический факультет. Он продолжал сниматься, но уже намного реже, чем раньше. Так, в 1976 году его пригласили в исторический фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Однако здесь Метелкин появляется буквально на пару мгновений, поэтому его легко не узнать. Последняя роль актера в кино состоялась в 1982 году, где он сыграл ассистента режиссера в картине «Не хочу быть взрослым».

В 80-е Михаил Метелкин снимал рекламу и документальные фильмы, а в 90-е ушел в бизнес. Сегодня он по-прежнему занимается предпринимательством, а о былом успехе в кино почти не вспоминает.