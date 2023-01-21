Помните блондинку из первого состава Serebro? Удивитесь, увидев что с ней стало (фото)

Группа Serebro заявила о себе в 2006 году. Три солистки — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина — завоевали поклонников не только в России, но и в других странах. Группа год от года становилась все успешнее и успешнее, но в 2009 году коллектив неожиданно покинула Марина Лизоркина.

Фанаты были уверены, что причина ухода кроется во внутренних конфликтах между певицами, однако на самом деле Лизоркина решила сконцентрироваться на другой работе. Дело в том, что она долгие годы мечтала стать художницей и посвятила живописи все свое время.

Сейчас Лизоркина продолжает заниматься искусством, регулярно путешествует в США, где живет большое количество ее фанатов. При этом бывшая звезда сцены полностью отказалась от своего имиджа. Она перекрасила волосы и больше не выбирает столь вульгарные наряды, какие были во времена участия в Serebro, однако все равно собирает многочисленные комментарии своих преданных поклонников.

«Приятная девушка: и была и остается!», «Не выглядит на свой возраст, настоящая красавица», «Красавица. Талантливая девочка», — уверены пользователи Сети.

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