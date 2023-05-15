Спорим, о браках этих советских актеров вы даже не знали: удивится каждый

В следующем году Никита и Татьяна Михалковы отметят 50-летие со дня свадьбы. За полвека уже выросло не одно поколение зрителей, которые и не знали о том, что этот брак стал для режиссера вторым. Еще в 1966 году он женился на Анастасии Вертинской. Их роман завязался еще во время учебы в театральном училище, а под венец они отправились, когда сыну Степану было полгода. Довольно быстро Анастасия и Никита поняли, что их представления о семейной жизни сильно различаются. Вертинская не была из тех женщин, которые готовы пожертвовать карьерой и заниматься домом. В 1971 году пара развелась.

Недолговечным брак оказался и у Лии Ахеджаковой и Валерия Носика. Их свела вместе работа в столичном ТЮЗе. Пара поженилась, но их счастье нарушало отсутствие детей. Носик очень хотел наследников, а Лия никак не могла забеременеть. В 1969 году на съемках фильма «Спеши строить дом» Валерий подружился с актрисой Марией Стерниковой. Она одна воспитывала дочку, и актер сумел наладить общение с девочкой. Вскоре он осознал, что эта та семья, о которой он всегда метал, и признался во всем Ахеджаковой.

А брак Нины Дорошиной и Олега Даля и вовсе продлился всего пару недель. Актриса была влюблена в Олега Ефремова, который предпочел ей Вертинскую. От тоски Нина увлеклась ухаживающим за ней Далем. Но уже на свадьбе молодых людей пошел слух о том, что невеста слишком много времени проводит с Ефремовым, открыто флиртуя. Даль вспылил, убежал с праздника и пропал на несколько дней. А когда актер объявился, то немедленно потребовал от жены развод.