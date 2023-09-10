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Спорам положен конец: увидите это фото и поймете, чьей копией растет Лиза Галкина

10 сентября 2023 07:30
Спорам положен конец: увидите это фото и поймете, чьей копией растет Лиза Галкина

Поразительное сходство.

Поклонникам Аллы Пугачевой не дает покоя внешность ее младшей дочери Лизы Галкиной. Девочка часто появляется в соцсетях звездной матери. Интернет-пользователи не упускают возможности наблюдать за тем, как растет одаренная малышка.

При этом между ними часто возникают разногласия на тему о том, на кого же похожа белокурая очаровашка. С кем только не сравнивали сестру Гарри. Например, есть те, кто уверен, что крошка — полная копия Людмилы Сенчиной. Другие уверяют, что наследница Примадонны пошла в свою бабушку по материнской линии — Зинаиду Архиповну.

Но, кажется, длительным и жарким спорам, наконец, положен конец. Фанаты пришли к выводу о том, что Лиза обладает сильным сходством со своей мамой, особенно в детстве.

«Если посмотреть на маленькую Пугачеву, то сразу понятно, что Лиза ее копия», «Не понимаю споров о том, на кого похожа Лиза. На маму очень похожа!» — пишут в Сети.

Спорам положен конец: увидите это фото и поймете, чьей копией растет Лиза Галкина
Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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