Спокойны как слоны: у этих 3 знаков Зодиака нервы из стали

В экстремальной ситуации люди легко поддаются панике. Самый здравомыслящий человек, столкнувшись с сильным стрессом, способен сотворить немало необдуманных поступков. Но есть люди, которым, кажется, море по колено. Астрологи назвали три знака зодиака, которых ничто не способно вывести из равновесия. В любых условиях они сохраняют здравый смысл и оптимизм.

Телец

“Да ты просто непрошибаемый!” - то и дело слышит Телец от окружающих. Действительно, в стрессовых ситуациях, когда все вокруг давно поддались панике, представители земного знака остаются на удивление спокойными. Они относятся к происходящему философски: мол, мы не можем изменить ход событий, но можем изменить свое отношение к ним.

Кто-то искренне восхищается такой невероятной выдержкой, кого-то она ужасно раздражает. Так или иначе, Тельцу все равно, что о нем думают. Он не станет беспокоиться из-за таких пустяков, как чье-то негативное мнение. Можно сказать, что представитель земной стихии познал дзен и теперь просто наслаждается жизнью, какой бы она ни была.

Козерог

“Гвозди бы делать из этих людей”, - кажется, эти слова как нельзя лучше описывают представителей земного знака. Козерог обладает восхитительной выдержкой, особенно во всем, что касается работы. Сцепив зубы и сжав руки в кулаки, уроженцы этого знака штурмуют карьерные лестницы и неизменно оказываются на самом верху.

Кто-то может назвать Козерога жестким, циничным, но это не так.

Чтобы добиться поставленных целей, этот знак не идет по головам. Он действует исключительно своими силами, вкладывает массу времени в то, чтобы прокачать свои способности и стать конкурентоспособным сотрудником. Нервы у Козерога вот уж действительно как стальные канаты.

Весы

За Весами в гороскопе закрепилась слава самого мнительного и беспокойного знака, но на самом деле это не так. Представители воздушной стихии обладают высокой стрессоустойчивостью, в сложные моменты жизни они действуют уверенно, четко и слаженно. Они и сами будут оставаться спокойными, и окружающим помогут.

Все дело в том, что Весы не терпят суеты и хаоса.

Во всем должна быть гармония, уверены уроженцы знака. Поэтому они не станут умножать беспокойство, а возьмут на себя роль капитана и станут руководить попавшим в шторм кораблем. К удивлению окружающих, Весам действительно удается стабилизировать обстановку вокруг.