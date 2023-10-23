«Спокойно, Маша, я Дубровский»: откуда взялась фраза, которой нет в романе Пушкина

Когда популярные литературные произведения «уходят в народ», задумку автора часто искажают, а книги обрастают многочисленными выдуманными деталями. Так, благодаря анекдотам многие уверены, что поручик Ржевский встречается в «Войне и мире» Льва Толстого. Не миновали искажения и повесть Александра Пушкина «Дубровский».

Вопреки распространенному мнению, в книге нет фразы:

«Спокойно, Маша, я Дубровский».

Появилось высказывание намного позднее и приобрело популярность благодаря картине «Большое космическое путешествие». По сюжету фильма 1975 года трое подростков выигрывают полет на космическом корабле «Астра».

Фраза неоднократно звучала в других кинолентах. «Дубровский», «Время отдыха с субботы до понедельника», «Марш-бросок». И теперь уже мало кто помнит, что слова не принадлежат перу Александра Сергеевича.