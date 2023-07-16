Спокойная жизнь не для них: мужчины с этими именами не могут жить без адреналина

В предыдущие столетия мужчины легко пускались во всевозможные авантюры: отправлялись на кораблях в неизведанные земли, проводили время на охоте и турнирах и т.д. Сегодня у любителей адреналина есть немало способов отвести душу - в мире существует огромное количество экстремальных видов спорта и других профессий и занятий, предполагающих риск своим здоровьем и даже жизнью. Рассказываем, обладатели каких имен не могут жить без приключений.

Артем

Существует несколько толкований имени Артем - “посвященный богине Артемиде”, “невредимый”, “обладающий безупречным здоровьем”. Действительно, мужчина, нареченный этим именем, может похвастаться хорошими генами, крепким телосложением и силой духа. И, конечно, его молодецкая удаль требует реализации.

Поскольку Артемида в античности считалась богиней охоты, обладатель этого имени обожает проводить свободное время за этим занятием.

Вместе с друзьями он отправляется на поиски добычи, его мужская натура ликует, когда находит свое воплощение. При этом наличие охотничьих трофеев для Артема не так важно, куда интереснее процесс охоты.

Лев

Мужчина, получивший свое имя в честь царя зверей, отличается такой же храбростью и желанием читать в глазах окружающих восхищение. Лев - амбициозный парень, который верит в свою счастливую звезду и удачу. Он считает, что сама судьба ведет его по жизни, оберегает от бед и несчастий, и порой испытывает ее.

Экстремальные виды спорта - настоящая страсть Льва.

Обладатель этого имени обожает заниматься чем-то рискованным, чтобы адреналин бурлил в крови, а зрители замирали в равной степени от ужаса и восторга. Нередко парни, нареченные этим именем, добиваются больших успехов в своих любимых опасных видах спорта.

Тарас

“Мятежник” или “бунтовщик” - такие толкования имени Тарас можно встретить в различных источниках. Обладатель этого имени и правда способен поднять восстание против скучной рутины, сидеть дома на диване перед телевизором - не для него. Мужчина, нареченный этим именем, обожает путешествия, и особенно его манят труднодоступные уголки планеты.

В социальных сетях Тараса можно найти много фотографий и видео из экстремальных путешествий.

Карабкаться по горам, сплавляться по бурной реке, гулять в той местности, куда практически не ступает нога человека - вот что такое настоящий кайф в его представлении. Близкие не всегда разделяют хобби Тараса, но восхищаются его смелостью.