Спохватились: песню из советского мультика выдвинули на голливудскую премию 2023

Вы наверняка знаете этот хит наизусть.

Советские песни хорошо знают в современной России. А вот за рубежом их существование обычно игнорируют.

Но один шлягер из 80-х все-таки покорил Голливуд. Пусть для этого и пришлось подождать четыре десятка лет.

Песня «Комарово», которая является ремиксом композиции Игоря Николаева на стихи Михаила Танича, номинирована на престижную премию «Голливудские награды за музыку в средствах информации». Кому достанется статуэтка, будет известно 15 ноября.

«Комарово» покорила несколько музыкальных чартов благодаря появлению в игре Atomic Heart. Произведение, которое когда-то пели советские дети и взрослые, перекочевало из «Ну, погоди!» на Запад — пусть и в слегка измененном виде.

Авторы саундтрека к «Атомному сердцу» обработали звук современными программами. Песня стала более динамичной, что явно нравится молодому поколению слушателей.