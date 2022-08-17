Сплошной обман: что на самом деле происходило за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко

Первый сезон шоу «Фабрика звезд» был богат на любовные истории. Одной из самых ярких пар проекта считались Алексей Кабанов и Маша Алалыкина.

Знаменитости не только записали несколько совместных песен, но и всюду появлялись вместе. Это заметили зрители, которые тут же пришли к выводу о том, что участники прямо под камерами закрутили страстный роман.

Вот только с действительностью эти домыслы не имели ничего общего. Все, что показывали на экранах, было сплошным обманом. О том, что на самом деле происходило за кулисами «Фабрики звезд», продюсером которой был Игорь Матвиенко, рассказала телеведущая Яна Чурикова.

В рамках YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу » звезда призналась, что при монтаже фрагменты намеренно склеивали таким образом, чтобы у всех создалось впечатление, будто Кабанов и Алалыкина неровно дышат друг к другу. В реальности же романтических отношений у музыкантов не было.