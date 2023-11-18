Сплошное вранье: на эти ляпы в фильме «Берегите женщин» мало кто обратил внимание

Лента «Берегите женщин», премьера которой состоялась более 40 лет назад, оказалась новаторской для своего времени. В ней звучали громкие феминистические нотки, актуальные и сейчас.

По сюжету начинающий журналист попадает на морское судно для написания репортажа под видом кока. И мужчина с удивлением обнаруживает, что весь экипаж состоит только из девушек. Таким образом они собираются доказать своим семьям, что тоже способны служить на флоте наравне с представителями сильного пола.

Однако необычная история не нашла отклика у некоторых зрителей. Более того, профессиональные матросы обнаружили в картине немало обидных ляпов. Например, на буксирах никогда не варят обеды. Экипаж сходит на берег во время перерыва и посещает столовую.

Также матросы на борту работают посменно. В среднем они меняются каждые 12 часов. Да и кока без соответствующих документов на буксир бы не пустили.