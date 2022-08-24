Сплошное везение: эти 4 знака сорвут свой главный куш в конце лета

Лето 2022 неумолимо приближается к концу, однако расстраиваться по этому поводу не стоит - особенно четырем знакам зодиака. Ведь последние дни августа станут для них временем удачи и везения. Рассказываем, к кому же фортуна будет особенно благосклонна в ближайшие дни.

Близнецы

Представители воздушного знака привыкли действовать в одиночку (хотя как сказать, ведь в каждом Близнеце сидит как минимум две персоны!), однако звезды подсказывают, что под занавес августа 2022 особенно больших высот они достигнут в команде единомышленников.

Кроме того, согласно прогнозам, удача будет подстерегать Близнецов и на любовном фронте - одинокие уроженцы знака могут встретить свою вторую половинку, а уже состоящие в отношениях почувствуют себя по-настоящему счастливыми и любимыми.

Рак

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, могут рассчитывать на крупные успехи в бизнесе или в сфере творчества. Астрологи рекомендуют: если в прошлом возникли трудности с осуществлением каких-либо планов, сейчас самое время повторить попытку - на этот раз она непременно станет удачной. Помимо этого, небесные светила сулят Ракам солидные финансовые поступления, а вот из какого источника - зависит от обстоятельств.

Возможно, это будет премия за труды, щедрый гонорар или прибыль от инвестиций.

Лев

Уроженцы огненного знака могут репетировать перед зеркалом позу Тони Старка из популярного мема: в ближайшее время они будут чувствовать себя по-настоящему крутыми ребятами. И не без причины - последние августовские деньки принесут Львам минуту славы, а кому-то, возможно, и больше. Однако суть от этого не изменится - представителям знака будет везти буквально во всем, в карьере, любви, творчестве.

Возможны полезные знакомства, которые перерастут в выгодное сотрудничество, а также встреча с будущей второй половинкой.

Стрелец

За какие дела не взялся бы Стрелец в последние дни августа, любое дело в его руках будет спориться. Но особенно, по прогнозам астрологов, повезет тем представителям огненного знака, которые работают в сфере рекламы. Последняя неделя августа - лучшее время для того, чтобы презентовать себя и получить выгодное предложение о сотрудничестве.