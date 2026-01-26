Оповещения от Киноафиши
Самый позорный советский фильм: комедию с молодым Гафтом стыдно смотреть в 2026 году

26 января 2026 15:42
Не спасла картину и Любовь Орлова.

В 1960 году режиссер Григорий Александров, автор «Цирка» и «Волги-Волги», решил снять комедию-манифест: группа иностранцев после аварийной посадки на Байкале знакомится с советской действительностью под опекой инженера Варвары (Любовь Орлова).

По задумке автора «Русского сувенира», все они должны были перевоспитаться, осознав превосходство социализма. Но что-то пошло не так.

Фильм стал хрестоматийным примером того, как пропаганда способна убить даже самый талантливый каст, жалуются зрители в обзорах. В кадре – молодой Валентин Гафт в роли французского композитора, Элина Быстрицкая, Павел Кадочников.

Но их герои – не живые люди, а картонные макеты: «правильные» советские граждане и «заблуждающиеся» иностранцы, чье обращение клянется в любви к СССР выглядит сегодня чистой воды абсурдом.

В 2026 году происходящее на экране кажется неуклюжим спектаклем. Диалоги звучат как цитатник из газеты «Правда», а сцены «счастливой советской жизни» (покатушки на «Чайке», экскурсия по Кремлю) вызывают недоумение.

Неудивительно, что картина почти сразу легла на полку, а ее рейтинг на «Кинопоиске» – скромные 4.9.

«Сплошной перебор и пропаганда», «Развесистая клюква», «Маразм, советский трэш» – в рецензиях россияне фильм почти не хвалят.

Смотреть «Русский сувенир» неиронично – мучительно больно. Это музейный экспонат, памятник эпохе, когда желание угодить партийной линии полностью заменило собой искренность, юмор и человеческую историю.

Фото: Кадр из фильма «Русский сувенир» (1960)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
