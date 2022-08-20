Сплошная пропаганда: американцы разнесли «Старика Хоттабыча»

Картина режиссера Геннадия Казанского давно завоевала место в списке культовых советских фильмов для детей. Большинство россиян помнят эту сказку как добрую, веселую и поучительную историю, а вот иностранцы разглядели в ней политический подтекст.

«Действие фильма происходит в советской России 50-х годов, что способствовало сильной доле социалистической пропаганды. Эта картина, безусловно, продукт своего времени, и западным зрителям может показаться жутким видеть, как школьник ругает одноклассника за хулиганское поведение и угрожает обсудить это с «Советом юных пионеров», — высказался один из пользователей IMDb .

Другим рецензентам было интересно взглянуть на Москву тех лет, ее жителей, архитектуру. История показалась им красочной и приятной, если смотреть сквозь призму пропаганды; актеры-дети также очаровывали, когда «не вели себя как маленькие комиссары».