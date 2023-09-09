Спит в бардаке, ест корм: Королева променяла роскошный особняк на скромное жилье

Наташа Королева покинула свой шикарный дом и теперь вынуждена ютиться в четырех стенах. Новое жилище певицы поражает не только своей скромностью.

В социальных сетях артистка показала, в каких условиях живет с недавних пор. Знаменитость перебралась в провинциальный городок Касимов. Там проходят съемки художественного фильма с участием бывшей жены Игоря Николаева. Как пишут в Сети, картина будет посвящена непростой жизни молодежи.

По сюжету звезда сыграет саму себя. Подробности о проекте исполнительница не разглашает, зато она продемонстрировала любопытным поклонникам свой вагончик. Оказалось, что Королева живет в полном бардаке и ест корм.

Интернет-пользователей удивило, что в обители актрисы повсюду разбросаны вещи. Но любимицу публики беспорядок не смущает. Ему она не уделила никакого внимания, зато похвасталась в кадре своим обедом из овощного салата, гречки и отварной курицы, назвав его полезным кинокормом.