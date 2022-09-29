Спит на улицах, ест лапшу: какая участь постигла манекенщика Полякова

В конце нулевых Данила Поляков был на вершине успеха. Он блистал на подиумах у ведущих брендов от Jean Paul Gaultier и Vivienne Westwood до John Galliano и Prada. А на Миланской неделе моды в 2007 году Даниле доверили открытие дефиле у Джанфранко Ферре. Такой популярностью Поляков был обязан своей необычной внешности. Мужчина был очень высоким и носил ярко-рыжие длинные волосы. А в его повадках прослеживалась кокетливость и жеманство. Он знаменовал собой новый образ мужской модели — андрогина, пол которого понять сложно. Внимание к себе Данила охотно привлекал экстравагантным поведением на светских тусовках.

Но постепенно карьера Полякова подошла к закату. Сам он сетовал, что все испортила его зависимость от спиртного. С нетрезвым манекенщиком не спешили связываться модельеры. Тогда он решил «удариться» в эпатаж, чтобы вернуть прежнюю славу. Поляков то прогуливался полуобнаженным на шпильках по Арбату, то пугал журналистов рассказами о нищете, с которой столкнулся. Несколько лет назад в интервью бывшая мировая звезда признавался, что иногда днем не знает, где ему предстоит провести ночь, и не исключал, что спать ему придется прямо на улице. Питался же Данила лапшой быстрого приготовления и фастфудом.