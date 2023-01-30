Спит 25 дней подряд: гляньте, что стало с жертвой неизлечимой болезни сна

Индиец Пуркхарам большую часть жизни тратит на сон. Практически 300 дней в году он видит сны и связано это не с ленью мужчины, а с неизлечимым заболеванием — гиперсомнией.

Впервые родственники Пуркхарама начали беспокоиться несколько лет назад. В то время он мог спать от пяти до семи дней подряд, что показалось его близким весьма опасным, и они обратились в больницу. Врачи, изучив все детали, пришли к выводу, что пациент страдает от психофизиологического нарушения.

Специалисты выписали мужчине лечение, однако ситуация с годами только ухудшается. Сейчас он может проспать от 20 до 25 дней подряд, из-за чего практически полностью выпадает из жизни. Он пытается управлять собственным магазином, но большая часть обязанностей ложится на плечи его супруги и родителей, ведь иногда Пуркхарам засыпает прямо на рабочем месте.

Несмотря на то, что, по словам медиков, гиперсомния неизлечима, его близкие не теряют надежды. Они полностью заботятся о мужчине, моют и кормят его и верят, что однажды Пуркхарам вернется к обычной жизни и не будет исчезать на целые месяцы.