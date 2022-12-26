Список повергнет в шок: кого из первых красавиц СССР Кончаловский сменил на «серую мышку»

Андрей Кончаловский счастлив в браке с Юлией Высоцкой, подарившей ему двоих детей. Этот брак стал для режиссера пятым по счету, что уже характеризует его как крайне любвеобильного человека.

При этом многие даже не догадываются о том, сколько романов по молодости крутил продюсер и сценарист. Список его возлюбленных повергнет в шок любого.

Среди избранниц знаменитости были первые красавицы СССР. Например, во время учебы во ВГИКе Кончаловский начал встречаться с Жанной Болотовой. Та хотела выйти замуж, но актер не спешил обзаводиться семьей, что и послужило причиной для расставания.

После этого Кончаловский состоял в отношениях с Марианной Вертинской, Натальей Аринбасаровой, на которой женился, Ириной Купченко, Вивиан Годе, Машей Мериль, Еленой Кореневой, Лив Ульман, Натальей Андрейченко, Вивиан Михалковой, которую также довел до ЗАГСа, Ириной Бразговкой, Ириной Мартыновой, ставшей его очередной женой.

Всех в итоге Кончаловский променял на «серую мышку» Высоцкую, о чем, судя по всему, ничуть не пожалел. Влюбленные сыграли свадьбу в 1998 году, и с тех пор они неразлучны.