Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем

26 августа 2025 20:56
Как минимум — глубже и оригинальнее. Как максимум… решайте сами.

Задолго до того, как Кристофер Нолан погрузил зрителей в лабиринты сновидений в «Начале», японский гений Сатоси Кон создал «Паприку» — анимационный трип, который до сих пор остается эталоном жанра. И да, сходства между фильмами — не простое совпадение.

Это случай, когда Голливуд подсмотрел у аниме — но так и не смог дотянуться до его философской глубины и визуальной смелости.

Сходства, которые невозможно игнорировать

Когда в 2010 году зрители увидели «Начало», многие фанаты «Паприки» испытали дежавю. Параллели очевидны:

  • Гравитационные коридоры: культовая сцена битвы во вращающемся коридоре у Нолана — почти кадр в кадр повторение эпизода из «Паприки», где детектив Конокава теряет опору под ногами.
  • Зеркальные реальности: момент, когда Ариадна разбивает стекло во сне, обнажая другой слой сознания — прямая отсылка к жесту Паприки, стирающей границы между мирами.
  • Образ архитектора: героиня Эллен Пейдж в «Начале» и Паприка/доктор Тиба носят идентичные стильные костюмы и выполняют одну роль — проводников в чужих снах.
  • Лимб: концепция общего пространства снов, где стираются личности, присутствует в обоих произведениях.

Нолан никогда публично не отрицал влияние Кона, но и не афишировал его. Однако достаточно сравнить хронологию: «Паприка» вышла в 2006-м, за четыре года до «Начала».

Почему «Паприка» — это не просто «жалкий оригинал»

Если «Начало» — это голливудский блокбастер о краже идей из снов с четкими правилами и логикой, то «Паприка» — сюрреалистичный психоаналитический трип, где сны поглощают реальность.

Кон не объясняет правила — он их нарушает. Его мир живет по законам сюрреализма, где сны не контролируются, а творят хаос.

  • Глубина тем: если Нолан исследует идею тоски по семье и вины, то Кон уходит в дебри идентичности, цифрового бессознательного и тотального слияния реальности и фантазии. Его злодей — не обычный бизнесмен, а воплощение тотального контроля над человеческим сознанием.
  • Визуальная поэзия: в то время как Нолан полагается на практические эффекты, Кон использует анимацию для создания невозможных образов — парад идолов, пожирающих город, телевизоры с ногами, превращения тел в куклы. Это не просто красиво — это метафора тотальной инфантилизации общества.
  • Философский вызов: «Паприка» задает неудобные вопросы: что происходит, когда технологии дают доступ к самым темным уголкам психики? Где граница между терапевтом и пациентом? Нолан же сводит все к экшну и личной драме.

Кто кого вдохновил — или почему это не важно

Споры о «плагиате» бессмысленны. Оба режиссера работали с общей темой, но с разными целями. Нолан создал идеальный массовый продукт — умный, но безопасный. Кон — авангардный манифест против контроля над сознанием.

Важнее другое: «Паприка» остается актуальнее. В эпоху соцсетей, где границы между личным и публичным стираются, ее предупреждение о тотальном слиянии реальностей звучит пророчески. Сцена с парадом, где поп-культура поглощает город, сегодня выглядит не как метафора, а как документалка.

Итог: два гения, два подхода

«Начало» — блестящий механизм с идеально подогнанными шестеренками. «Паприка» — живой организм, который пугает, очаровывает и меняет тех, кто к нему прикасается. Нолан заставляет восхищаться своим мастерством, Кон — требует участия и готовности потерять опору.

Так что если «Начало» — это фильм о снах, то «Паприка» — это и есть сон. Яркий, тревожный и незабываемый. И да, он сделал все первым.

Ранее мы писали: Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров)

Фото: Кадр из фильма «Начало» (2010), кадры из аниме «Паприка» (2006)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
