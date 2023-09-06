Спиртное литрами, сигареты пачками: Пересильд не должна была стать космонавтом

Прошло почти два года с того момента, как Юлия Пересильд стала первой актрисой, побывавшей в космосе. Этой осенью артистка представила книгу о своем невероятном опыте. В ней звезда поделилась честными историями о вредных привычках.

На момент кастинга в фильм «Вызов» Пересильд уже исполнилось 36 лет. При отборе учитывали не только талант претенденток, но и состояние их здоровья. Ведь девушки должны были перенести полет на настоящей ракете и длительное пребывание в невесомости.

Юлия призналась, что никогда не уделяла особенное внимание своему здоровью. Здоровым образом жизни актриса не увлекалась — напротив, мало спала, употребляла спиртное и очень много курила. За одну прогулку знаменитость могла потратить целую пачку сигарет. Поразительно, как с наличием таких вредных привычек артистке удалось обойти своих конкуренток и попасть на орбиту. Рядовых астронавтов после такого и близко не подпустили бы к космосу.