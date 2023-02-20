Спился и ел на помойках: как выглядел первый парень Бледанс, который скончался от сердечного приступа

Телеведущая и актриса на днях показала своего нового молодого человека. Приближенные к ней люди поговаривают, что телеведущий Артур Цветков может стать четвертым мужем 53-летней артистки. Все предыдущие мужчины Бледанс были яркими и состоявшимися людьми, чего не скажешь о первой школьной любви.

В школе Алексей Лисютин не отходил от Эвелины, и она отвечала ему взаимностью. Как выяснили корреспонденты программы «Звезды сошлись», мужчина неоднократно гостил у артистки дома, они целовались. После выпускного роман закончился.

Эффектная девушка пошла штурмовать вершины шоу-бизнеса, а жизнь ее школьной любви покатилась под откос. Мужчина начал злоупотреблять спиртным, питаться на помойках, перестал мыться и стал вести маргинальный образ жизни на улице.

Одноклассники в какой-то момент подумали, что он умер от сердечного приступа, но жизнь Лисютина оборвалась позже. Родственников у него не осталось, а потому деньги на похороны выделило государство как всем бездомным.

Сама Бледанс не знала о печальной судьбе своей первой любви и сказала, что не видела Алексея со школы.